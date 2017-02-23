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Топ-модель Джиджи Хадид на показе Max Mara

В Милане началась Неделя моды сезона осень-зима 2017/2018. В первой части обзоров предлагаем посмотреть на некоторые модели из новых коллекций брендов Max Mara, Gucci, No21.

Max Mara

Безграничная любовь к бежевому цвету уже более 40 лет позволяет итальянскому бренду Max Mara завоевывать все новые сердца. Коллекция сезона осень-зима 2017/2018 не стала исключением - на подиуме вновь можно было рассмотреть все оттенки бежевого и научиться грамотно сочетать их между собой. Чтобы образы при этом не выглядели скучно, команда Max Mara сделала ставку на разнообразие фактур - от мягкого трикотажа до благородной замши. Однако нашлось в коллекции место и для других оттенков - насыщенного красного, серого и черного.

Max Mara

Max Mara

Max Mara

Max Mara

Max Mara

Max Mara

Gucci

Показ бренда прошел в новом модном пространстве - Gucci Hub. Площадь объекта составляет более 35 тысяч квадратных метров, а расположен он в бывшей мануфактуре Капрони. По сути презентация осенне-зимней коллекции стала первым крупным событием, которое состоялось в стенах хаба.

Создатель коллекции Алессандро Микеле решил объединить в ней бесчисленное количество принтов, фактур и тематик. В представленных нарядах четко прослеживается любовь автора к средневековым гобеленам, египетской мифологии и восточным узорам. Видимо, такой симбиоз и повлиял на выбор основной концепции для коллекции, которая была представлена под названием “Сад алхимика”.

Gucci

Gucci

Gucci

Gucci

Gucci

Gucci

No21

Образ актрисы Анны Маньяни, мировую славу которой принесли роли в фильмах итальянских неореалистов, стал точкой отсчета в новой осенне-зимней коллекции бренда No21. Она стала первой итальянкой, получившей премию "Оскар". Произошло это в 1956 году и именно вокруг этого периода построена вся коллекция Алессандро Дель'Аквы. В ней нашлось место и строгим комплектам из темно-серой шерсти, и скромным платьям в духе послевоенного времени, и более роскошным вечерним нарядам из кружева и шелка.

No21

No21

No21

No21

No21

No21

Источник: Vogue, 4mama