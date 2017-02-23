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Влада Волкович — стилист, организатор и куратор модного проекта «Спасительное преображение», прекрасно знает, как сложно что-то изменить в себе, как трудно порой взглянуть на себя другими глазами и насколько сильно все может измениться, если рискнуть на самые незначительные перемены. Как жить стильно не по цене «свечного заводика», как любить, менять и одевать себя любимых, когда вокруг все серым-серо? Влада расскажет о сложном просто.

«Стиль и Мода в демократических странах - это всегда отражение экономического, политического и географического положения страны. Наступил новый, а вместе с ним повысились цены на все, что можно, а до первых лучей солнца — еще полгода. Поэтому, не стоит удивляться тому, что наша одежда темная и совершенно безликая. Ведь так хочется слиться с серыми стенами домов и голыми стволами деревьев.

Молодежи на улицах - основных трендсеттеров уличного стиля, становится все меньше и меньше, да и страх потерять работу не располагает к покупке новых нарядов. Но, как стилист и организатор проекта «Спасительное Преображение» позволю себе дать Вам модный несерьезный совет! Не благодаря, а вопреки здравому смыслу, купите себе яркий желтый клатч, оранжевый шелковый шарф, непрактичные бархатные брюки глубокого изумрудного цвета или уж, если Вы очень смелы, то алое пальто.

Позвольте себе, хотя бы один непрактичный элемент в своем гардеробе. Поверьте, выйдя из дома хмурым утром, Вы создадите настроение и себе, и даже другим. Сонному троллейбусному обществу точно захочется улыбнуться, глядя на Ваши желтые лаковые ботинки. А среди офисных костюмов, тот самый «оранжевый галстук» пробудит улыбки и создаст творческую атмосферу. Так что, будем стильными!

Работая в проекте преображения, я уже давно замечаю, что многие люди добровольно лишают себя ощущения Настоящего Праздника. Исключением, пожалуй, является лишь встреча Нового Года. Мы быстренько заскакиваем в театр после работы, без прически и макияжа приходим к подружке на день рождения, лак для ногтей тоже выбираем практичный, несмотря на то, что у ребенка в школе детский утренник по случаю Дня матери.

Вот так постепенно из нашей жизни уходит не только предвкушение праздника, но и сам праздник. Важно помнить, что само ожидание и подготовка к торжеству, настраивает нас на это событие. Мой совет, сделайте однажды то, что практически, никогда себе не позволяете из-за нехватки денег, времени или просто обычной лени.

Это может быть визит к визажисту, необычная прическа, например с использованием накладных волос, или яркий платок, который можно повязать на голову необычным способом. Никогда ничего подобного не носили? Значит, пришло время попробовать.

И еще один совет. Если известно, что вечером ожидается поход в театр, то еще с утра положите в сумку или в машину яркие лодочки на высоком каблуке, блестящий клатч, модные серьги и красную помаду. Подготовьтесь к светскому выходу! Вы увидите, как эти совершенно несерьезные, но стильные мелочи создадут праздничное настроение, а то и станут поводом услышать комплименты в свой адрес. Быть стильными — просто!

Всем кажется, что стилист — такой шопоголик. Лишь бы купить, а что купить — разберемся в процессе. А вот и нет! Более того, если есть желание спастись шопингом от плохого настроения, настоятельно рекомендую изменить планы. Дело в том, что в таком угнетенном состоянии мы делаем самые необдуманные вещи, а значит, есть риск купить новую блузу или туфли, которые в лучшем случае будут напоминать нам о плохом дне. В худшем — будут обречены просто занимать место. Я называю такие покупки - «вещи-вампиры».

Кстати, в настроении «хуже некуда» легко поддаться на уговоры продавцов-консультантов. Вас можно убедить, что платье на два размера меньше отлично стройнит, а пальто на два размера больше — в тренде.

Мой совет: проведите ревизию гардероба. Для этого вытащите из шкафов все. Абсолютно все: от костюмов до поясов. Устройте настоящую большую примерку! Все, что не подходит по цвету, фасону, размеру или просто морально устарело — подругам, нуждающимся, в комиссионные магазины. Словом, с глаз долой, из сердца вон. Главное, не откладывать и увезти вещи но новому адресу в тот же день!

Поверьте, Вам самому будет приятно получит в знак благодарности искреннюю улыбку. А потом отправляйтесь не за обновками, а на чашечку кофе в уютное кафе. Закажите себе ароматное латте с горьким шоколадом, переключитесь, отдохните, а вот завтра уже по магазинам. Но уже с совсем другим настроением!