Woman |

В новой коллекции сезона осень-зима 2017/2018 на Неделе моды в Милане Миучча Прада в очередной раз продемонстрировала великолепную эклектику, смело сочетающую разные эпохи и разные стили.

Особое внимание было уделено роскошным пальто, визуально разделенным на две части. В отношении верхней одежды Prada предлагает делать акцент на ретро в сочетании с роскошью атласных тканей и меха.

В коллекции также преобладали шелковые платья, будто пришедшие к нам из 20-х годов, которые сочетались с пушистыми тапочками и взяными шарфами, а также трикотажные костюмы с меховыми капюшонами и коктейльные платья с кокетливыми перьями.

Prada

Prada

Prada

Prada

Prada

Prada

Prada

Prada

Prada

Prada

Prada

Prada

Prada

Prada

Prada

Prada

Prada

Prada

По материалам: beauty.ua