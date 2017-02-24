В Милане состоялся долгожданный показ итальянского бренда Prada (2)

фото

Woman | 24 февраля 2017 года, 13:34

В новой коллекции сезона осень-зима 2017/2018 на Неделе моды в Милане Миучча Прада в очередной раз продемонстрировала великолепную эклектику, смело сочетающую разные эпохи и разные стили.

Особое внимание было уделено роскошным пальто, визуально разделенным на две части. В отношении верхней одежды Prada предлагает делать акцент на ретро в сочетании с роскошью атласных тканей и меха.

В коллекции также преобладали шелковые платья, будто пришедшие к нам из 20-х годов, которые сочетались с пушистыми тапочками и взяными шарфами, а также трикотажные костюмы с меховыми капюшонами и коктейльные платья с кокетливыми перьями.

фото

Prada

фото

Prada

фото

Prada

фото

Prada

фото

Prada

фото

Prada

фото

Prada

фото

Prada

фото

Prada

фото

Prada

фото

Prada

фото

Prada

фото

Prada

фото

Prada

фото

Prada

фото

Prada

фото

Prada

фото

Prada

По материалам: beauty.ua

Комментарии 2
Винтер39 минут назад
Страшно аж жуть...
Ответить
Svetlana Vihrova2 часа назад
Живенько так, да!
2
Ответить