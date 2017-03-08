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Пэрис Джексон ясно дала понять, что несмотря на то, что ее отец был королем поп-музыки, следовать его по его стопам она не хочет. Девушка заявила, что если создание нового музыкального материала делать своей работой, то пропадает чувство наслаждения музыкой такой, какой она есть.

«Я использую музыку в других целях, — говорит Пэрис. – Это не то, чем я хочу заниматься в жизни. В моей семье так много потрясающих артистов. Если бы я хотела заниматься музыкой профессионально, то это изменило бы моё к ней отношение. Я не хочу, чтобы так произошло». Джексон говорила, что ей намного более близко актерство и индустрия моды.

фото: facebook/parisjackson

Первые шаги в модном бизнесе девушка сделала на днях. Дочь Майкла Джексона заключила контракт с самым известным модельным агентством в мире — IMG. Эту новость сообщил представитель компании, поздравив Пэрис со вступлением в их ряды.

Источник: NewsRbk