Woman |

В очередной "Модной битве" участвовали дамы, которые создали образы, надев джинсы. 17% голосовавших признались, что джинсы им уже прискучили, а 6% читателей выбрали ответ: "Обе девушки выглядят одинаково стильно".

Почетное второе место с 20% голосов заняла телеведущая Кетия Шенберга.

Тем временем, хозяйка модельного агентства Fresh Look Кристина Дашкова набрала 57% голосов читателей журнала Woman и одержала победу. Поздравляем Кристину и ждем новых "Модных сражений".