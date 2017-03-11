Family look: Двое из ларца одинаковых с лица
Woman | 11 марта 2017 года, 20:22
Приближается тепло и так хочется ярких цветов и красок. Кроме того, уже который сезон в топе - family look, то есть одинаковые образы для всех членов семьи. Кстати, создать такой лук очень просто.
Во-первых, магазины масс-маркета типа Zara и H&M очень предлагают одинаковый стиль для взрослых и детских коллекций.
Во-вторых, включаем фантазию. Одинаковую аппликацию на рубашках или накладные карманы сделать очень просто, а выглядеть будет отлично! Особенно, если грядет фотосессия.
В-третьих, рекомендуем заглянуть на сайты латвийских дизайнеров. Очень многие предлагают именно наряды "мама и дочка". Словом, было бы желание! А мы для вас собрали инста-примеры. Вдохновляйтесь!