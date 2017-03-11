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Приближается тепло и так хочется ярких цветов и красок. Кроме того, уже который сезон в топе - family look, то есть одинаковые образы для всех членов семьи. Кстати, создать такой лук очень просто.

Во-первых, магазины масс-маркета типа Zara и H&M очень предлагают одинаковый стиль для взрослых и детских коллекций.

Во-вторых, включаем фантазию. Одинаковую аппликацию на рубашках или накладные карманы сделать очень просто, а выглядеть будет отлично! Особенно, если грядет фотосессия.

В-третьих, рекомендуем заглянуть на сайты латвийских дизайнеров. Очень многие предлагают именно наряды "мама и дочка". Словом, было бы желание! А мы для вас собрали инста-примеры. Вдохновляйтесь!

Помните про принты

A post shared by Yasna Martin (@b_like_u_bali) on Mar 11, 2017 at 4:56am PST

Подбирайте схожие стили

A post shared by Наследник Выжанова (@naslednikv) on Mar 11, 2017 at 9:27am PST

... и схожие фасоны

A post shared by Designer Анастасия Комолова (@anna___lova) on Dec 25, 2016 at 4:13am PST

Не брезгуйте масс-маркетом

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ol'ka Esenia (@sheriandsheri) on Mar 10, 2017 at 10:05pm PST

А вот пример принта

A post shared by E L E N A H O D O S O V A (@leno4ta) on Mar 11, 2017 at 4:20am PST

Аппликации можно сделать и самим

A post shared by Студия Одинаковой Одежды (@family_look_vrn) on Mar 11, 2017 at 3:35am PST

Не забывайте об аксессуарах

A post shared by ВЕНОЧКИПОВЯЗКИОБОДКИЗАКОЛКИ (@_yarkie_shtuchki_) on Mar 11, 2017 at 2:00am PST

Желаем удачи!

A post shared by свадебное вечернее платье (@miorozmaritsa) on Mar 11, 2017 at 1:31am PST

Фантазии

A post shared by Familylook.Именные футболки (@be.unique.shop.ua) on Mar 11, 2017 at 12:39am PST

И отличных кадров!