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Известный исполнитель Фаррелл Уильямс стал лицом новой рекламной кампании марки Chanel. Впервые за всю историю Модного Дома новую сумку Gabrielle рекламирует мужчина.

фото: скриншот с сайта www.latimes.com/fashion

Сам Карл Лагерфельд объясняет это тем, что хотел показать универсальность аксессуара. По словам дизайнера она подходит и женщинам, и мужчинам, так как в нее можно положить уйму полезных вещей.

По материалам: COSMOPOLITAN