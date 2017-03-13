Впервые за всю историю Chanel сумку Gabrielle рекламирует мужчина (1)
Woman | 13 марта 2017 года, 19:05
Известный исполнитель Фаррелл Уильямс стал лицом новой рекламной кампании марки Chanel. Впервые за всю историю Модного Дома новую сумку Gabrielle рекламирует мужчина.
фото: скриншот с сайта www.latimes.com/fashion
Сам Карл Лагерфельд объясняет это тем, что хотел показать универсальность аксессуара. По словам дизайнера она подходит и женщинам, и мужчинам, так как в нее можно положить уйму полезных вещей.
По материалам: COSMOPOLITAN
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