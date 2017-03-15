Woman |

Обувь с открытой пяткой – находка этого лета и однозначно один из главных обувных трендов. Только фешн-знатоки не скажут обыденно шлепанцы, а выдадут что-то вроде бабуши (babouches), слингбэки (slingback) и мюли (mules). Сейчас разберемся, что это за звери.

Babouches или бабуши

Тренд прямиком из «Арабских ночей». Бабуши – это туфли с открытой пяткой, но закрытым носком. Вдохновленные ориентальными мотивами, туфли родом из Марокко, а их название позаимствовано из персидского papush, что в буквальном смысле означает «прикрыть ногу».

В Марракеше эту традиционную для региона обувь можно приобрести на каждом углу: их носят как женщины, так и мужчины. С помощью новых материалов и замысловатых пряжек таким штиблетам удалось покорить мировые подиумы.

Кстати, стилизовать эту обувь можно с чем угодно! Сегодня бабуши становятся настоящим королем образа, когда их комбинируют с прямыми джинсами, брюками с отворотами, либо плиссированной юбкой длины миди.

Slingbacks или слингбэки

Несмотря на то, что слингбэки не совсем можно назвать туфлями с открытой пяткой, это одна из топовых моделей обуви модного сезона. Для слингбэков типичным является ремешок вокруг задней части стопы, который придает ноге больше стабильности.

Этот вид обуви исполнен в различных, зачастую альтернативных стилевых вариациях: туфли на высоком каблуке, балетки, сандалии. Благодаря классической форме, слингбэки идеально подходят модницам, которые ищут что-то особенное, потому что именно этот тип обуви сейчас предлагают особенно актуальные визуальные акценты: металлический цвет и массивный каблук, что хорошо сочетается с укороченными джинсами-бойфрендами.

Mules или мюли

C французского языка mules переводятся как «домашние туфли», но удобство - единственное, что объединяет такую обувь с домашними тапочками.

Мюли - must-have весенне-летнего сезона. Обувь замечательно комбинируется с образами различного стиля, а вдобавок они очень удобные. Именно это качество одна из главных причин почему мюли так полюбились многим ценителям моды.