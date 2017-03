Woman |

Модные джинсы из новой коллекции Topshop стали предметом обсуждения пользователей Сети. Их критике подверглись вставки на коленях из прозрачного пластика. Стоит отметить, что весьма своеобразная модель под названием Clear Knee Mom Jeans стоит 95 долларов (88 евро — Прим. ред).

Would You Wear The Plastic Knee Mom Jeans That Rocked the Internets? https://t.co/scpanahfhH pic.twitter.com/bPrXRqJAa4

Некоторые пользователи предположили, что носить такие джинсы «на любителя» можно лишь с подобными ботинками с дырками в подошве.

Были и те, кто предложил ввести дополнительные инновации. «Пожалуйста, добавьте цветочную обивку под прозрачный пластик и назовите его «бабушкин джинсовый диван» , — пишут пользователи.

i have just the footwear to go with the unholy clear plastic knee mom jeans - these lovely croc martens #TheEndIsNigh pic.twitter.com/yA6wNFgvE9