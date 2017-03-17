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В этом сезоне Рижской недели моды, с 28 марта по 1 апреля, впервые будут представлены дизайнеры из Грузии. Традиционно свои коллекции одежды прет-а-порте сезона осень-зима 2017 покажут зарубежные дизайнеры и из других стран.

В последнее время в европейском модном пространстве все чаще можно слышать о грузинских дизайнерах. Модельерам из Грузии в своих коллекциях успешно удается нащупать баланс между этническими принтами и национальными мотивами и последними модными тенденциями кроя и выбора цветовой гаммы. Совсем скоро в этом смогут убедиться и рижане: модные марки из Грузии - Mariam Gvasalia и Dalood - примут участие в 26-ой сессии RIGA FASHION WEEK.

Уже не в первый раз на Рижской неделе моды будет представлен итальянский дизайнерский бренд Naira Khachatryan, который уже известен в Европе, однако лишь начинает осваивать модный рынок Прибалтики. К слову о наших соседях: в этом сезоне на RFW впервые будет представлена марка KÄT из Эстонии, на большом подиуме Недели моды ожидается показ последней коллекции уже полюбившегося рижанам эстонского бренда Pohjanheimo, а также свои осенне-зимние коллекции одежды презентуют дизайнеры из Литвы - Lilija Larionova и Julia Janus.

Стоит отметить, что каждый сезон RIGA FASHION WEEK, кроме лучших дизайнеров Латвии, представляет также ряд иностранных дизайнеров из соседних и других стран, тем самым еще больше «подогревая» международный интерес к Неделе моды в Риге.