Посмотрите на картинку и выберите свой стиль завязывания шарфа.

Woman |

фото: скриншот с сайта ТОнеТО

В прошлой жизни вы точно были француженкой. У вас утонченный вкус и изысканные манеры. Вы одним движением можете заинтриговать мужчину так, что он будет думать только о вас.

Вы очень романтичная натура, и совсем не важно, сколько вам лет. Вы верите в чудеса и любите смотреть фильмы с хеппи-эндом.

Вы любите решать сложные задачи, и иногда складывается впечатление, что сами их себе придумываете. Вам под силу любой ребус, ведь вы точно не успокоитесь, пока не добьетесь желаемого результата.

Уж кого и можно с уверенностью назвать законодателем моды, так это вас. И где у вас только берется такое количество креативных идей? Вы из ничего можете сотворить шедевр!

Вы очень практичный человек в любой ситуации. К вам всегда можно обратиться за помощью и быть уверенным, что все разрешится с максимальной выгодой и пользой.

Тепло, уют и комфорт — вот ваши главные ценности и приоритеты. Вы не только это любите, но и с легкостью создаете такую атмосферу вокруг себя, где бы вы ни находились.

Вы любите начинать несколько дел одновременно, но совсем не факт, что доведете до конца. Возможно, вы даже овладели несколькими профессиями, вот только интересно, на чем остановите свой выбор и надолго ли.

Легкость, воздушность, простота — вот в чем ваша изюминка. И правду ведь гласит народная мудрость: "Будь проще — и к тебе потянутся люди". Вы как дыхание свежего летнего ветерка.

Вы приверженец традиций и постоянства. Вам свойственно не рубить с плеча, а сначала все хорошенько обдумать и лишь потом принять решение. Ведь вы уверены, что кто поспешит, тот людей насмешит.

Вы очень сильно привязываетесь к людям и вещам. И можно быть уверенным, что вы никогда не оставите в трудную минуту. Но по отношению к себе требуете того же.

Неординарная личность. Уж если кто и знает толк в творческом беспорядке, так это точно вы. Вы с легкостью одновременно можете писать картину и вести философскую беседу на тему политики или религии.

Вы просто ас в извечной женской игре "сама придумала — сама обиделась". Но именно это зачастую притягивает внимание противоположного пола к вам. Главное — не переусердствовать в этой игре.

Элегантность — то, что у вас в крови и проявляется буквально в каждом движении. Вы любите всегда выглядеть идеально: будь то раннее утро или вечер после тяжелого рабочего дня.

"У природы нет плохой погоды…" — вы в этом уверены, как и в том, что в любой ситуации можно найти хорошие моменты. Вы умеете наслаждаться каждым мгновением и с оптимизмом смотреть на жизнь.