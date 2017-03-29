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У Riga Fashion Week есть фишка: основные показы проходят в отелях, а открытие всегда в избранном месте. Обычно таким местом становится музей, потому что иначе светскую публику к искусству не заманить.

В этот раз старт модного сезона прошел в обновленном Рижском мотормузее.

По идее, музей стал новаторским и очень современным, а слайды "брежневских засосов" намекают и на прогрессивность. А вот гости почему-то на яркость поскупились. То ли дело осеннее открытие. Там был даже парень в мусорных пакетах. А сейчас все по классике жанра - сплошная классика жанра.

Зато само мероприятие можно по праву назвать одним из лучших среди всех последних мероприятий RFW - "атмосфэра", антураж и свет утопили помещение в полумраке, чтобы ничего не мешала внимать фешн-трендам.

Первый гость, грузинский бренд Mariam Gvasalia, показал серым прибалтам, в чем южане зимуют.

Так как коллекция раскрывала прелести грядущего осенне-зимнего сезона, то теперь будущих холодов ждать не так страшно.

Там все, что мы любим: глубокое деколье, прозрачный шифон, удобные «козьи копытца» и меховая оторочка. Словом, носибельно, ярко, по сезону, но главное, шапку не забыть надеть.

Эстонский дизайнер Кятлин Киккас представил коллекцию в рамках бренда KÄT и прямо запал в душу.

Нас ждали цвета в пушкинском стиле «все, багрец!», плотные ткани и фактуры (когда пишешь моде, слово «фактура» должно присутствовать пренепременно, а иначе ты никакой не фешн-обозреватель, а ерунда какая-то), удобная обувь, потому что грузины не знают нашей слякоти северной, а эстонцы вполне себе в курсе, а также очень печальные, изнуренные отсутствием витамина D модели.

Завершил вечер показ еще одной грузинской марки Dalood. Там все дело в вышивке и сапогах.

Более того, за сапогами даже не всегда была заметка вышивка. Мужчины в этот момент оживились и полезли в телефоны искать новые снасти. Потому что на рыбалку теперь можно ходить в тренде.

А для тех, кто не оценил талант Маки Квициани — рубашки задом наперед, рукава из лопаток и другие удобные, адекватные и очень модные вещи.

Теперь до конца недели мы одной рукой следим за дальнейшими мероприятиями в рамках Riga Fashion Week, а второй срочно перешиваем рукава в осеннем пальто. А больше фотографий с открытия -- ЗДЕСЬ.