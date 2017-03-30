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Шуба, не вызывающая негодования у защитников животных, влагостойкие рукавицы из меха бобра, универсальный рюкзак как для спорта, так и для похода в театр, и другие латвийские текстильные инновации с 30 марта по 1 апреля продемонстрирует выставка “Baltic Fashion & Textile RIGA 2017” на Кипсале.

Фетиш велосипедистов – рюкзаки Roll Top

Что сегодня нужно продвинутому молодому горожанину? Сторонникам урбанистического стиля жизни ответ ясен – удобный рюкзак, вмещающий все необходимое! Водостойкая заплечная сумка Roll Top от “Walt Mizo” создавалась с мыслью о потребностях тех, кто передвигается по большому городу на велосипеде, и при этом ценит качество, прочность и дизайн. Рюкзак рассчитан на все случаи жизни – в нем можно перевозить ноутбук или набор вещей для спорта или путешествия. Достаточно все аккуратно уложить, затянуть шнуровку и отправляться в путь!

Эксклюзивные латвийские туфли для гурманов дизайна!

“SAZ” не просто туфли – это личность! Создатели игривой весенне-летней коллекции обуви черпали вдохновение в магических летних ночах и знойных по-восточному днях. Для любой женщины эти туфли станут сном в летнюю ночь – оранжевый цвет мандарина чередуется с желтыми тонами манго, женственный тон фуксий с полуночной синевой... Авторы бренда не чураются творческих экспериментов и объединяют функциональность с выразительной фактурой и формой. Туфли “SAZ” легко узнать по уникальной подошве, сделанной из фанеры, не подверженной действию влаги и деформации. А это так важно в нашем климате!

Фото: Лаума Калниня

Фото: Лаума Калниня

Фото: Лаума Калниня

Шелковая шуба для защитников животных

Изготовленные в Латвии шелковые меховые изделия “Atali” особенно порадуют защитников животных. Новый бренд предлагает искусственный мех, созданный из шелка, молочных волокон, шерсти альпаки или мериноса и других дружественных природе материалов. Этот легкий мех с хорошей циркуляцией воздуха прекрасно подходит для осени и весны!

Бобровая шкура – забытая ценность

При взгляде на рукавицы “Janson Hunting” сразу вспоминаются персонажи романа “Времена землемеров”. Бобровая шкура – это забытая ценность. Причем забытая незаслуженно, поскольку бобер обитает в воде, а потому его мех, состоящий из густого, плотного и в то же время мягкого подшерстка, покрытого сравнительно грубым, длинным остевым волосом, прекрасно защищает от сырости и держит тепло. Рукавицы “Janson Hunting” великолепно дополнят ка дамский, так и мужской визуальный образ.

Как известно, с 30 марта по 1 апреля на Кипсале пройдет международная выставка текстильной индустрии „Baltic Fashion & Textile Riga 2017”, где свое обширное предложение продемонстрируют многочисленные производственные и торговые предприятия легкой промышленности Европы и Азии. „Baltic Fashion & Textile Riga” проводит Организатор международных выставок - компания ВТ 1.

Следите за новостями выставки:

www.bt1.lv/fashion/ www.facebook.com/ConferenceRiga

Время работы выставки:

30–31 марта 10.00–18.00; 1 апреля 10.00–16.00

Билеты: Взрослым – 6,00 EUR; Пенсионерам, инвалидами, студентам – 4,00 EUR.

Между тем, в выставочном центре на Кипсале одновременно пройдет 11-я международная выставка для детей и родителей – “Детский мир”, для посещения которой 31 марта и 1 апреля будет действителен входной или пригласительный билет на выставку „Baltic Fashion & Textile RIGA 2017”.