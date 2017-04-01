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Первый день Рижской недели моды завершился показом от Katyakatya Shehurina. Именно это дефиле по праву можно назвать самым ярким за весь модный вечер!

Рижанка Катя Шехурина уже давно стала именем нарицательным и вышла за далеко пределы Латвии. Как успешного дизайнера, причем дизайнера со своим, авторским штрихом, ее знают во всем мире.

Если бы я еще раз выходила замуж, то свадебное платье от Шехуриной стало бы однозначным must have. И даже не потому, что это тредн-бренд, а потому что это просто сказочно красиво. Не зря Шехурину называют самым «романтичным рижским дизайнером».

Хотя, сама Катя скорее не рижанка — парижанка. Именно там Катя окончила престижную французскую школу дизайна одежды ESMOD. Вернувшись в Ригу она осела здесь чисто номинально, потому что в ее плотном графике не только зарисовки эскизов будущих коллекций, но и постоянные разъезды.

Сама Катя признается, что за этим видимым волшебством скрывается большая работа. «В моей профессии много труда и мало романтики. Рабочий процесс не начинается тогда, когда ты захотел, готов что-то создавать, сел и начинаешь творить. Часто идеи приходят где-то в дороге, вечером дома и тогда я срочно начинаю что-то зарисовывать. Вдохновение в принципе не приходит тогда, когда ты хочешь.

Поэтому я стараюсь ловить эту самую музу, и как только что-то замаячило - сразу конспектирую, но у меня очень ограничено время. За полгода иногда приходится делать по две коллекции — свадебную и вечернюю, например, а летом должна быть готова к сдаче еще одна, потому что ожидается большая выставка и так далее.

Эмоционально сил больше отнимает разработка коллекции и нехватка времени. А физически — сборка и отправка заказов.

Наверное, я точно поняла, что буду дизайнером в тот момент, когда уехала учиться во Францию. Этот шаг сам по себе был очень обдуманным и именно тогда я поняла, что назад пути нет.»

В платьях от Шехуриной можно встретить и настоящих звезд. Например, в ее наряде на шоу X Factor выступила певица Jessie J, для выступления в Париже известная канадская певица Нелли Фуртадо тоже выбрала платье из коллекции Кати. Сама Катя гордится и тем, что Ким Кардашьян просто пришла в римский бутик и из всего ассортимента предпочла наряд от katyakatya shehurina. «Мы ей ничего не предлагали, не присылали образцы, никакой особенной работы вообще не было проведено. Она просто пришла в магазин и купила. И это было очень приятно!»

«У меня в голове всегда масса мыслительных процессов и идей, поэтому мне иногда кажется, что то, что я думаю все знают априори. Правда, на поверку оказывается, что это не так и было бы неплохо свои мысли озвучить. (Смеется)

Я очень эмоциональная, но вот услышала как-то хорошую фразу: «Люди, которые занимаются бизнесом, должны быть абсолютно стрессоустойчивыми, иначе это ни к чему не приведет». Поэтому очень стараюсь работать над собой.

До встречи с мужем, мне казалось, что брак с творческим человеком категорически невозможен, но на практике оказалось, что такой союз не мешает гармонии, а способствует ей. Более того, муж-фотограф - очень большая помощь. Нет, у нас, конечно, случаются творческие стычки, особенно во время съемок моих лукбуков, но по больше части нам очень легко друг с другом. Он мне не только безумно помогает в каждодневной работе, но и как творческая личность очень хорошо понимает меня.

Мое идеальное утро — дома, когда ребенок не капризничает, мы все выспались, спокойно пьем кофе, а потом я так же спокойно собираюсь на работу, где все идет по плану.

Я восстанавливаюсь, когда гуляю и когда вижу отдачу от клиента. Вообще каждая успешная выставка - это огромный заряд энергии. Именно тогда понимаешь, что вещи, созданные тобой действительно нужны, их покупают очень хорошие бутики по всему миру, а это для меня большой показатель.»

Текст: Евгения Шафранек