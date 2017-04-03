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Во второй день Рижской недели моды наибольшую зрительскую симпатию заслужили показы итальянской коллекции от Naira Khachatryan и латвийского дизайнера Anna Led. Проявим «минутку патриотизма» и замолвим пару слов о соотечественнице.

Anna Led — бренд, созданный Анной Ледскалниней, которая на данный момент считается самым популярным и востребованным латвийским дизайнером. Кстати, ее наряды можно найти не только в столичном шоу-руме, но и далеко за пределами Латвии. Например, в бутиках США, России и даже Японии.

Когда речь заходит о работах Анны, то непременно отмечается авторский стиль, натуральные ткани, качественный трикотаж и ручное кружево. Анна умеет внести в осеннюю промозглость аметистовое летнее небо, укутать в безразмерный теплый свитер зимним вечером и всколыхнуть воображение необычными сочетаниями и яркими красками в летних платьях.

"Вдохновение — лишь часть рабочего процесса. Когда на тебя работают люди, которым ты платишь зарплату, то ты не имеешь права сегодня вдохновляться, а завтра — нет. Если, конечно, ты не совсем свободный художник. Поэтому вдохновение всегда идет в компании трудолюбия, ответственности и, конечно, доли удачи. Вообще вдохновение не ловится, это не образ какой-то музы, это — состояние души.

Очень люблю автобиографические книги. Мне нравится читать об умных, выдающихся людях, у которых можно учиться, которых хочется уважать. Но они не становятся для меня кумирами. Кумиры должны оставаться у подростков, которым требуются в жизни правильные личностные ориентиры.

Люблю солнечное, ленивое утро, когда вся семья дома. Я чувствую аромат кофе, распахиваю настежь двери балкона, а там, на улице, весна! Причем это состояние может застигнуть меня только в Риге. Париж, Рим, Лондон здесь совершенно бессильны...

Безмерно восхищают настоящие Поступки. Когда человек способен бросит насиженное место, сорваться и уехать, когда может начать жить заново, страстно влюбиться, освоить новую профессию или даже сильно похудеть — это всегда вызывает восторг!

Я очень эмоциональная, но когда-то что-то действительно раздражает понимаю: пришло все задуматься. Значит, пришла пора покопаться в себе, отыскать истинную причину недовольства и понять причину. Да, процесс долгий и трудный. Но результат доставляет большую радость.

Не представляю своей жизни без ощущения полета, простора, соленого воздуха. Дайте мне возможность помечтать в тишине, и я тут же мыслями унесусь к морю.

У меня никогда не было звездной болезни. Мне кажется, что каждый взлет, каждый успех идет по своим законам. Боле того, к нему можно и нужно быть готовой. Я отчетливо помню, что первый успех вызвал больше эмоций у мужа, чем у меня. Наверное, пора культивировать в себе тщеславие! (Смеется)

Чувствую человеческую красоту не через наряды. Гораздо громче макияжа о человеке говорит его личная энергетика, его внутренне, гармоничное состояние. Но ботинки лучше перед выходом почистить все-таки.

Взрослые часто считают своих детей глупыми и буквально лезут к ним в душу. А дети не маленькие, они — другие. Я сейчас даже не вспомню, о чем думала лет в 14-16, а сверстники моей дочери обладают поистине огромным информационным полем, рассуждая на любые темы: от вегетарианства до энергетических полей.

Уважаю в мужчинах умение и смелость жертвовать своими интересами, принципами, ради любимой. И не очень верю в женскую дружбу. Если и есть такая преданность подруге, то это уже на грани любви. Но чаще всего, женщины соперничают. Даже очень духовно развитые и интеллигентные.

Мне повезло, потому что я очень люблю свою работу. И еще больше повезло, потому что я нашла себя достаточно рано. Но я уверенна, что каждый человек должен и может найти свое призвание в жизни. И не важно в каком возрасте. Но лучше, конечно, раньше! Тогда можно успеть сделать так много хороших дел и и получать радость от каждого прожитого дня!"

Текст: Евгения Шафранек