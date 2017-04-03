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Рижская недели моды завершилась не просто шоу, она завершилась шоу, которое запомнят на годы.

Бренд Nolo представил свою коллекцию в крайне необычном ключе: школьные парты, юные модели-студентки, умудренный опытом педагог, которого сыграл профессиональный актер. И если все дефиле прошло на грани, то под занавес публику огорошили настоящим секс-перфомансом.

Этично это было или нет — другой вопрос. Но то, что это зарядило народ по полной программе, однозначно.

Виновница торжества — дизайнер Виктория Йониене, которая на днях стала «Дизайнером 2016 года». И, как мы видим, вполне оправданно. И сама коллекция вышла яркой и необычной, и шоу стало притчей во языцех.

«Я не очень люблю тему про вдохновение и не сильно в него верю. Я подхожу к созданию коллекций, скорее, с рациональной стороны: для того, чтобы что-то сделать, мне просто нужно взять и начать это делать.

В основе всего лежат план и структура коллекции, статистика продаж, выбор тканей, изучение трендов и т.д. Это помогает сформировать в голове некий абстрактный образ, и тогда идеи начинают появляться буквально из воздуха.

Чтобы не истощиться и переключиться с одной коллекции на будущие работы, мне абсолютно точно требуется смена обстановки и новые впечатления. Идеальное место для этого - крупный мегаполис с его бешеной энергетикой, людским потоком и постоянным движением.

Для перезагрузки мне хватает пары-тройки дней в любом большом городе типа Лондона, Парижа, Берлина или даже Москвы. Обычно это поездки по работе, где я выкраиваю время для себя: хожу по выставкам, магазинам, сижу в кафе, смотрю на людей и впитываю в себя все увиденное.

Изначально, нашумевшая на Riga Fashion Week коллекция была посвящена моей дочери, которая в этом году оканчивает университет в Англии и планирует вернуться в Ригу. У нас с ней очень хорошие отношения, и я в курсе всех подробностей насыщенной студенческой жизни. В коллекции я собрала вместе все, что связано со школьной и студенческой темой, причём разных эпох и разных культур.

Когда начала обдумывать идею шоу, на меня саму нахлынули воспоминания о моей учебной поре, о том, какие же мы сами были молодые и сумасшедшие, и насколько сильно нас все же меняет жизнь. Ведь с годами в нас редко остаётся былая бесшабашность и озорство, зато нет недостатка в шорах, табу и беспросветной скуке. А ведь внутри каждой умницы и отличницы живёт плохая девчонка, и иногда неплохо выпускать ее наружу!

Отсюда и возникла идея о плохих и хороших девчонках и о провокационном шоу, которое вызовет у зрителей бурю разных эмоций. Как сказала мне одна наша знаменитая стилист: «Святая обязанность моды – будоражить умы и гормоны!» Сам показ - это коллективный труд нескольких творческих личностей: мой, стилиста Ольги Колотовой и постановщика Феликса Липского (Lipskis, Indigo Agency). В показе принимали участие два известных актера - Иварс Пуга из Национального театра и Кирилл Зайцев из Театра русской драмы. Все, что вы видели на сцене (в этом случае язык не поворачивается назвать это подиумом) – это на 80 процентов импровизация.

А то, что сделали модели – это настоящий актерский подвиг. Я стояла на бекстейдже и подавала девушкам в руки: кому шпаргалку, кому книжку, кому экзаменационный лист, а на подиуме все зависело уже только от них. Но драйв был просто нереальный. Каждая старалась привнести что-то своё, и каждая выложилась на все сто!

Я, конечно, подозреваю, что сейчас на мою голову посыплются камни, и моралисты будут осуждать и возмущаться! Но господа, это же просто шоу, причём шоу, которое состоялось первого апреля! Хватит быть такими серьезными! Отнеситесь к этому с юмором! Ведь в жизни итак много серости и скуки!

Я, без тени сомнения, пацанёнок и хулиган. Женственности и нежности во мне не очень много, а трепетности так и вообще нет, но это совершенно не мешает ценить и восхищаться этим в других. В подтверждение своих слов могу сказать, что я много лет ездила на Харлее и даже на кроссовом мотоцикле и была первой женщиной в Латвии, официально принятой в мужской мотоклуб.

Пару раз приходилось даже драться в целях самообороны. И этого я никому не пожелаю.

Всегда любила острые ощущения и риск. После большого количества полученных травм немного угомонилась, да и времени на всякие безумства теперь совсем не остаётся.

У меня точно есть девиз по жизни, и он у меня даже вытатуирован на руке. Это фраза древнеримского полководца Ганнибала: Aut Viam Inveniam Aut Faciam («Или найду дорогу, или проложу сам»)

Мое первое детское воспоминание: Никитский ботанический сад, стрекот цикад и терпкий запах крымской экзотической флоры. Мой дедушка долгие годы был директором этого самого сада, и за заслуги перед советской наукой получил дом прямо на его территории. Лет до 12-ти родители каждый год отправляли меня туда в "ссылку" на все лето. Я ежедневно исследовала каждый квадратный метр сада и особенно любила селекционные оранжереи и розарии (в то время у них была самая большая коллекция роз в Союзе), закрытые для посетителей. Только ты и розы. Удивительно, как я не стала ботаником. Если честно, я не очень помню свою первую влюбленность. Что-то мимолетное и не очень выразительное. На мой взгляд, любовь и влюблённость – это, конечно, замечательно, но далеко не самое главное в жизни. Мне гораздо интереснее зрелые отношения, закаленные временем и прошедшие проверку на прочность. Такие отношения возможны только в партнерском союзе, основанном на взаимном уважении, где обоим комфортно и никто никому не выносит мозг.

К сожалению, модный бизнес, скорее, не создаёт правила, а разрушает их. Ты живёшь в постоянном цейтноте и стрессе, ничего не успеваешь, не видишь друзей, не ездишь в отпуск. Это только со стороны все гламурно и красиво, а в реальности – жуткая пахота ради совершенно неясного результата.

Я думаю, что постоянно и полностью счастливым может быть только сумасшедший или ребёнок, у которого нет взрослых проблем и груза ответственности. По-настоящему счастливой я бываю только тогда, когда получается достичь задуманного, когда довольна результатами своей работы и ещё когда есть повод порадоваться за успехи дочери и мужа. Люблю баню с веником, нашего джек-рассел-терьера, хорошие сериалы, читать книгу на террасе, завернувшись в плед, индийскую кухню, создавать украшения, рисовать, бокал хорошего вина, качественную дизайнерскую обувь. Верю ли я в судьбу или случай – вопрос сложный, и на него у меня нет однозначного ответа. Хотелось бы думать, что у нас всегда есть выбор, и мы можем определять свою судьбу и свой жизненный путь сами. Но иногда кажется, что, несмотря на все старания и упорство, кто-то невидимый как будто ставит тебе палки в колёса, и все идёт не так. Может, это и есть судьба? Если что-то случится, хорошее или плохое, первый, кому я позвоню — муж. Он – моя палочка-выручалочка.

Людям так сложно достичь гармонии в отношениях, потому что, как мне кажется, мы всегда и всех меряем по себе, стараясь переделать под себя, ограничить внутреннюю свободу партнера. Когда не уважаешь чужое право быть другим, быть уникальным, быть личностью, о чем можно говорить? Баланс в любых отношениях может наступить, только если отношения строятся по принципу партнёрских, а если ты не можешь принять человека таким, какой он есть, тебя зверски раздражают его недостатки, так не мучь ни его, ни себя – ищи другого. Женская дружба абсолютно точно существует! Правда, примеров таких у меня крайне мало, но всё же есть! К сожалению, чем взрослее мы становимся, тем меньше времени и сил остаётся на дружбу. Порой даже проверенные годами отношения вдруг начинают расклеиваться просто из-за того, что люди с возрастом меняются: кто-то становится нетерпимым и злым, к кому-то «приходят тараканы», кто-то растёт, а кто-то деградирует. Причём это в равной степени касается и мужчин, и женщин. Ведь не так сильно мы на самом деле отличаемся друг от друга. Меня сложно причислить к настоящим аскетам или назвать абсолютным гедонистом. Я зависла где-то посередине. Люблю комфорт и красоту вокруг, но при необходимости могу обходиться малым.

Совершенно точно не гурман и часто вообще забываю про еду. По настроению могу приготовить что-то вкусное, но делаю это не часто. А что касается одежды, то в повседневной жизни одеваюсь очень просто и выбираю только удобные вещи. На отдыхе мне быстро становится скучно – не люблю сидеть на одном месте.»