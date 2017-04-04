Woman |

В очередной "Модной битве" участвовали дамы, создавшие образы с элементами "милитари". 23% читателей журнала Woman не являются фанатами подобного стиля, а 15% не смогли выявить победительницу, так как считают, что обе участницы выглядят одинаково хорошо.

По итогам голосования второе место (30%) занимает дизайнер бренда ArtJam.me Марина Дорошенко.

И с перевесом всего в 2%, набрав 32% читательских голосов, побеждает дизайнер бренда Noname Алёна Гревцова.

Поздравляем победительницу и благодарим всех, кто принял участие в голосовании!