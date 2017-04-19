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Известная гигантская синяя сумка из Ikea получила вторую жизнь благодаря бренду Balenciaga, сообщает Fortune.

Французский люксовый бренд выпустил новую модель "очень большой синей сумки", которая очень похожа на сумку для покупок из гипермаркетов Ikea.

Lol, I think I'll stick with the Ikea bag. https://t.co/ihA6ChKZ96 — Teen Vogue (@TeenVogue) 19 апреля 2017 г.

Как отмечается, в Balenciaga не сообщили, является ли сумка Ikea источником вдохновения, выглядят они почти одинаково: модель бренда имеет голубой оттенок и имеет пару коротких и длинных ручек.

Версия Balenciaga сделана из "голубой кожи" и стоит $2145, по сравнению со своим аналогом из Ikea стоимостью в $0,99.