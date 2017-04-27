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фото: скриншот с сайта s-darina.ru

Радужный тренд захватил не только косметическую индустрию (вспомним про прически) и кулинарию (в Instagram полным полно капкейков, напитков и тостов единорожьих оттенков), но и многих дизайнеров. Последняя любовь соцсетей – новая пара ботинок из пайеток Christian Louboutin.

Стилист Саманта Макмиллен, среди клиентов которой Дакота и Элль Фаннинг и Кэри Маллиган, опубликовала вирусное видео с этой необычной обувью, волшебно меняющей цвет, и дала ей название – "кожа единорога": с виду они напоминают обычные металлизированные ботильоны, но стоит провести по ним ладонью, как серый цвет меняется на зеленый, красный, розовый и золотой. Выглядит весьма завораживающе!

A post shared by Samantha McMillen (@samanthamcmillen_stylist) on Apr 24, 2017 at 2:06pm PDT

Источник: VOGUE