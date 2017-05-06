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Власти Франции приняли новый закон, согласно которому можно работать моделью, только имея нормальный, по медицинским меркам, вес тела. Об этом пишет The Local.

Таким образом, все модели, работающие на территории Франции, будут должны предоставлять справку от врача, что их ИМТ (индекс массы тела) находится в норме (не ниже 18,5) и они не имеют других серьезных проблем со здоровьем. При этом уточняется, что справка будет действовать два года.

Работодатели, нарушающие этот закон, могут быть подвергнуты тюремному заключению на срок до шести месяцев и штрафу в размере до €75 тыс.

Ранее французские власти обязали маркировать отретушированные рекламные фотоснимки моделей.