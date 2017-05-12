Деми Мур, Шарлиз Терон, Рианна и другие на показе круизной коллекции Christian Dior
11 мая в Калифорнии состоялся необычный показ круизной коллекции Christian Dior, на который пожаловали многие звездные гости. Событие состоялось в каньоне Upper Las Virgenes Canyon Open Space Preserve под открытым небом.
Как и полагается все гости мероприятия облачились в наряды бренда и позировали в фотоколле ивента. Одной из главных гостей показа стала Шарлиз Терон, которая появилась в черном брючном костюме. Весь наряд знаменитости состоял из черного цвета, включая солнцезащитные очки, клатч и туфли-лодочки на высоких шпильках. Вслед за ней пожаловала Рианна, которая по всей видимости решила перестраховаться на случай снежной бури и мороза и облачилась в шубу и джинсы классического голубого цвета.
Шарлиз Терон
Рианна
Рианна
Келли Роуланд
Деми Мур
Фрида Пинто
Ник Джонас
Некоторые наряды с показа:
Источник: Beauty.ua