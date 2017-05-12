Деми Мур, Шарлиз Терон, Рианна и другие на показе круизной коллекции Christian Dior

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Woman | 12 мая 2017 года, 19:34

11 мая в Калифорнии состоялся необычный показ круизной коллекции Christian Dior, на который пожаловали многие звездные гости. Событие состоялось в каньоне Upper Las Virgenes Canyon Open Space Preserve под открытым небом.

Как и полагается все гости мероприятия облачились в наряды бренда и позировали в фотоколле ивента. Одной из главных гостей показа стала Шарлиз Терон, которая появилась в черном брючном костюме. Весь наряд знаменитости состоял из черного цвета, включая солнцезащитные очки, клатч и туфли-лодочки на высоких шпильках. Вслед за ней пожаловала Рианна, которая по всей видимости решила перестраховаться на случай снежной бури и мороза и облачилась в шубу и джинсы классического голубого цвета.

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Шарлиз Терон

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Рианна

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Рианна

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Келли Роуланд

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Деми Мур

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Фрида Пинто

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Ник Джонас

Некоторые наряды с показа:

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Источник: Beauty.ua

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