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На торгах аукционного дома Christie's в Гонконге с молотка ушла сумка Hermes Birkin. За нее заплатили 377 тысяч долларов. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает The Fasionista.

Модель из линейки Himalayan купил коллекционер, имя которого не разглашается. Изначально эксперты оценивали ее в 192-256 тысяч долларов.

Эта сумка похожа на модель Birkin, проданную весной 2016 года. Она также была сделана из кожи нильского крокодила с фурнитурой из золота и бриллиантов.

фото: @christiesinc

Дом Hermes основан во Франции в 1837 году шорником Тьерри Эрме (Thierry Hermes). Изначально специализировался на шорных изделиях — конской упряжи и седлах, в настоящее время производит аксессуары из кожи и шелка, одежду, обувь, часы, украшения, парфюмерию и предметы интерьера. Сумка Birkin названа в честь британской актрисы и певицы Джейн Биркин. Цены на такие сумки начинаются от 10 тысяч долларов.