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Американец Джереми Микс, которого прозвали самым красивым преступником США, стал лицом новой рекламной кампании бренда Philipp Plein.

Источником вдохновения для дизайнеров послужила атмосфера Нью-Йорка и кварталы города. Одежду украсили принтом Neighborhood Kings.

фото: Philipp Plein

фото: Philipp Plein

Микс получил широкую известность в 2014 году когда в Сети появилась его фотография после задержания за незаконное хранение оружия. Снимок набрал 100 тысяч лайков. Пользователи соцсети, в частности, называли мужчину неотразимым. После освобождения Микс заявил, что хочет начать карьеру модели.