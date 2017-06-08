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фото: Cosmo.ru

Самые популярные цвета сезона яркие и сочные. Они заряжают позитивом и настраивают на отпускное настроение: фуксия, желтый, тропический зеленый и белый чаще других цветов украшают летние коллекции одежды и аксессуаров.

Тропический зеленый

Мало того факта, что зеленый цвет объявлен главным в палитре 2017 года по версии Института Pantone, так летний сезон подчеркивает достоинства этого позитивного оттенка тропическими нотами. Чаще обычного в летних коллекциях можно встретить зеленые пальмы и фиговые листья, украшающие и приталенные платья, и топы, и брюки, и аксессуары. Тропический оттенок особенно часто появляется на купальниках.

Max Mara

Michael Kors

Солнечный желтый

Перечисляя модные цвета лета 2017 в одежде, невозможно не заметить очередной всплеск популярности ярко-желтого оттенка. На фото с главных мировых подиумов этот цвет выделяется своей независимостью и подчеркнутой энергичностью, задавая тон всему сезону. Желтое в моде все: от нижнего белья до вечерних платьев, не говоря уж о ярких аксессуарах — шляпах, солнцезащитных очках и шопперах.

Emilio Pucci

Victoria Beckham

Sensi Studio

Ослепительно белый

Модные цвета одежды летом тяготеют к светлым оттенкам, поэтому по-прежнему популярен белый, давно занявший особое место в летнем гардеробе модниц. Белый особенно выигрышно смотрится на загорелой коже во второй половине лета, а также в компании более ярких оттенков, перечисленных выше.

Alice + Olivia

Elizabeth and James

Karla Colletto

Сочная фуксия

Среди модных цветов лета 2017 в одежде самым заметным вновь становится фуксия, идеально оттеняющая белый и другие нейтральные краски летнего гардероба. Фуксии невероятно идет атлас и шелк, она прекрасно сочетается с белым и черным.

Preen by Thornton Bregazzi

Valentino

Araks

Источник материалов и фото: COSMO