Лето-2017: трендовые цвета в одежде
Самые популярные цвета сезона яркие и сочные. Они заряжают позитивом и настраивают на отпускное настроение: фуксия, желтый, тропический зеленый и белый чаще других цветов украшают летние коллекции одежды и аксессуаров.
Тропический зеленый
Мало того факта, что зеленый цвет объявлен главным в палитре 2017 года по версии Института Pantone, так летний сезон подчеркивает достоинства этого позитивного оттенка тропическими нотами. Чаще обычного в летних коллекциях можно встретить зеленые пальмы и фиговые листья, украшающие и приталенные платья, и топы, и брюки, и аксессуары. Тропический оттенок особенно часто появляется на купальниках.
Max Mara
Michael Kors
Солнечный желтый
Перечисляя модные цвета лета 2017 в одежде, невозможно не заметить очередной всплеск популярности ярко-желтого оттенка. На фото с главных мировых подиумов этот цвет выделяется своей независимостью и подчеркнутой энергичностью, задавая тон всему сезону. Желтое в моде все: от нижнего белья до вечерних платьев, не говоря уж о ярких аксессуарах — шляпах, солнцезащитных очках и шопперах.
Emilio Pucci
Victoria Beckham
Sensi Studio
Ослепительно белый
Модные цвета одежды летом тяготеют к светлым оттенкам, поэтому по-прежнему популярен белый, давно занявший особое место в летнем гардеробе модниц. Белый особенно выигрышно смотрится на загорелой коже во второй половине лета, а также в компании более ярких оттенков, перечисленных выше.
Alice + Olivia
Elizabeth and James
Karla Colletto
Сочная фуксия
Среди модных цветов лета 2017 в одежде самым заметным вновь становится фуксия, идеально оттеняющая белый и другие нейтральные краски летнего гардероба. Фуксии невероятно идет атлас и шелк, она прекрасно сочетается с белым и черным.
Preen by Thornton Bregazzi
Valentino
Araks
Источник материалов и фото: COSMO