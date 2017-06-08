Google создал виртуальную энциклопедию истории моды
Компания Google составила виртуальную энциклопедию, посвященную истории моды. Проект получил название We Wear Culture.
Для ее создания были оцифрованы коллекции музеев, специализирующихся на истории моды и костюмов. Материалы представлены в тематических подборках и дополнены комментариями экспертов.
фото: скриншот с сайта www.googlebig.com
«Google не ассоциируется с модой. Наши программисты, которые сидят за компьютерами, меня поддержат. Мы не хотим акцентировать внимание на самих объектах моды, нам интересно мастерство и ручной труд — прошлого, настоящего и будущего», — сказал директор Google Art & Culture Амит Суд.
фото: скриншот с сайта www.googlebig.com
В энциклопедии помимо прочего можно посмотреть, как создаются кимоно, изучить историю костюмов Российской империи, узнать, как появились худи и панк-коллекция британского модельера Вивьен Вествуд, а также прочитать большие аналитические материалы о масс-маркете или о модной индустрии в Италии.
Источник: internet.ua