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Британская аналитическая фирма Edited, занимающаяся изучением тенденций и состояния рынка моды, назвала главные тренды наступившего лета в женской одежде. Об этом сообщает HighSnobiety.

Публикация от Veronika Jirková (@verulinecek) Июн 8 2017 в 3:24 PDT

По мнению аналитиков, модны в этом сезоне следующие тенденции: использование мотива единорога в отделке и аксессуарах, футболки с изображением женской груди, полностью прозрачные джинсы из пластика или с пластиковыми вставками, прошитые по швам тесьмой джинсы из традиционного денима, закрытые купальники в стиле сериала «Спасатели Малибу», широкие брюки различных оттенков желтого и пестрые хлопчатобумажные ткани в качестве материала для платьев и блуз.

Публикация от Claire Stanley (@brooksybradshaw) Апр 24 2017 в 3:25 PDT

Публикация от FashionFixDaily (@_fashionfixdaily) Июн 8 2017 в 3:00 PDT

Данные для исследования были собраны изучением каталогов производителей одежды и постов ведущих фэшн-блогеров. Авторы доклада подчеркивают, что одеться согласно выявленным трендам, можно уже сейчас. К примеру, прозрачные пластиковые джинсы предлагают Topshop и Nordstrom, а прошитые тесьмой джинсы имеются в летней коллекции H&M.

фото: www.oeker.net

Источник: Lenta.ru