Возраст не помеха: крутые фэшн-блогеры "за 60"
Сегодня мы расскажем вам о самых крутых фэшн-блогерах "в возрасте" — у них есть чему поучиться!
Айрис Апфель (@iris.apfel)
«Фирменные» очки в круглой черной оправе, множество причудливых аксессуаров, короткая стрижка и яркие наряды — Айрис Апфель невозможно не узнать, а ее влияние на моду сложно переоценить. 95-летняя дизайнер интерьеров по‑прежнему появляется на самых громких показах и обложках глянцевых журналов и моментально заражает своим жизнелюбием всех окружающих.
Дженни Ки (@jennykeeoz)
Дженни Ки — дизайнер, чьи пестрые наряды из чистой австралийской шерсти в свое время пользовались немалой популярностью и любовью (один из свитеров приглянулся даже принцессе Диане). Правда, после смерти мужа в 1995 году Дженни закрыла свой бренд, однако не перестала вести активную социальную жизнь — за ярким Инстаграмом Ки следят более 20 тысяч подписчиков.
Дафне Селфе (@daphneselfe)
Дафне — одна из самых успешных и популярных моделей «в возрасте». Селфе регулярно появляется на обложках журналов и в рекламных кампаниях модных брендов, не забывая делиться модными образами в своем микро-блоге.
Ципора Саламон (@tziporahsalamon)
Неповторимый стиль Ципоры наряду с природной общительностью и открытостью превратил ее в модную икону, а внушительная коллекция фантазийных шляпок заставит позавидовать любую модницу!
Линда Родин (@lindaandwinks)
Линда — бывшая модель и редактор Harper's Bazar. Родин известна своим необычным стилем и профессиональным умением миксовать тренды с классикой — если ты любишь утонченные образы «с изюминкой», непременно подпишись на ее аккаунт!
Беатрикс Ост (@beatrixost)
Беатрикс — художница и актриса, поэтому ее стиль — воплощение и отражение богемной среды, в которой всю жизнь вращается Ост. Цветастые тюрбаны, удивительные украшения и неизменная винная помада — каждый новый аутфит Беатрикс можно смело считать произведением искусства.
Валери фон Собел (@valerie_von_sobel)
Валери — настоящая королева винтажа! Фон Собел так мастерски смешивает винтажные вещи с современными, что от каждого нового ее образа буквально невозможно оторвать взгляд. Фирменные «фишки» стиля Валери — необычные головные уборы и очки.
Источник: COSMO