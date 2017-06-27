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фото: @lindaandwinks/instagram

Сегодня мы расскажем вам о самых крутых фэшн-блогерах "в возрасте" — у них есть чему поучиться!

Айрис Апфель (@iris.apfel)

A post shared by Iris Apfel (@iris.apfel) on Mar 6, 2017 at 5:13am PST

«Фирменные» очки в круглой черной оправе, множество причудливых аксессуаров, короткая стрижка и яркие наряды — Айрис Апфель невозможно не узнать, а ее влияние на моду сложно переоценить. 95-летняя дизайнер интерьеров по‑прежнему появляется на самых громких показах и обложках глянцевых журналов и моментально заражает своим жизнелюбием всех окружающих.

Дженни Ки (@jennykeeoz)

A post shared by Jenny Kee (@jennykeeoz) on Dec 8, 2016 at 5:03am PST

Дженни Ки — дизайнер, чьи пестрые наряды из чистой австралийской шерсти в свое время пользовались немалой популярностью и любовью (один из свитеров приглянулся даже принцессе Диане). Правда, после смерти мужа в 1995 году Дженни закрыла свой бренд, однако не перестала вести активную социальную жизнь — за ярким Инстаграмом Ки следят более 20 тысяч подписчиков.

Дафне Селфе (@daphneselfe)

A post shared by Daphne Selfe (@daphneselfe) on Jan 13, 2017 at 1:39am PST

Дафне — одна из самых успешных и популярных моделей «в возрасте». Селфе регулярно появляется на обложках журналов и в рекламных кампаниях модных брендов, не забывая делиться модными образами в своем микро-блоге.

Ципора Саламон (@tziporahsalamon)

A post shared by Tziporah Salamon (@tziporahsalamon) on Jun 13, 2017 at 4:48am PDT

Неповторимый стиль Ципоры наряду с природной общительностью и открытостью превратил ее в модную икону, а внушительная коллекция фантазийных шляпок заставит позавидовать любую модницу!

Линда Родин (@lindaandwinks)

A post shared by Linda Rodin. (@lindaandwinks) on Jun 26, 2017 at 5:39pm PDT

Линда — бывшая модель и редактор Harper's Bazar. Родин известна своим необычным стилем и профессиональным умением миксовать тренды с классикой — если ты любишь утонченные образы «с изюминкой», непременно подпишись на ее аккаунт!

Беатрикс Ост (@beatrixost)

A post shared by Beatrix Ost (@beatrixost) on Apr 26, 2017 at 11:00am PDT

Беатрикс — художница и актриса, поэтому ее стиль — воплощение и отражение богемной среды, в которой всю жизнь вращается Ост. Цветастые тюрбаны, удивительные украшения и неизменная винная помада — каждый новый аутфит Беатрикс можно смело считать произведением искусства.

Валери фон Собел (@valerie_von_sobel)

A post shared by Valerie Von Sobel (@valerie_von_sobel) on Jun 15, 2017 at 5:23pm PDT

Валери — настоящая королева винтажа! Фон Собел так мастерски смешивает винтажные вещи с современными, что от каждого нового ее образа буквально невозможно оторвать взгляд. Фирменные «фишки» стиля Валери — необычные головные уборы и очки.

Источник: COSMO