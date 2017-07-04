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Шелковые платки красивы, а сейчас еще и актуальны. Но правильно завязывать их умеют не все. Изучите четыре способа, которые мгновенно превратят вас в современную Одри Хепберн.

Французский твист

Ах, эти парижанки и их классический, вечный стиль... Воссоздайте этот игривый образ "Париж встречает провинциалку" с помощью простого двойного узла. Такой способ завязывания шарфа прекрасно сочетается с любой одеждой, от платья до строгого пиджака.

фото: скриншот с сайта www.today.com/style

сложите шарф в треугольник

завяжите его вокруг шеи треугольником вперед

кончики шарфа перекрестите сзади и вытащите вперед

завяжите двойным узлом

Шейный платочек

Очаровательный и современный образ. Такой шарф может как смягчить, так и придать строгости вашему образу - в зависимости от того, с какой одеждой вы его сочетаете.

фото: скриншот с сайта www.today.com/style

сложите шарф в треугольник и сверните его

оберните вокруг шеи, скрестите концы сзади и вытяните их перед собой

завяжите узел под подбородком

сдвиньте шарф влево или вправо, оставив длинные концы свободно свисать

Плетеная спираль

Этот способ превратит ваш шарф в объемное ожерелье. Готовый аксессуар для молодежи, который поднимает на новый уровень стандартную майку с джинсами.

фото: скриншот с сайта www.today.com/style

сложите шарф в треугольник

...еще раз в треугольник

сверните треугольник в трубочку

оберните шарф вокруг шеи и вытяните концы вперед

завяжите узел

перекрестите два конца шарфа, создавая как можно больший объем

завяжите двойной узел, один конец оберните вокруг шеи

сдвиньте шарф в сторону

Перекрестный штрих

Повседневный стиль по мотивам оригами, с длинными тонкими полосками ткани.

фото: скриншот с сайта www.today.com/style

сложите шарф в треугольник и сверните его

оберните им шею сзади, чтобы оба конца свободно свисали впереди

перекрестите концы шарфа и одним из них оберните шею

в созданную петлю поместите другой конец шарфа

потяните, чтобы затянуть

Источник: Домашний Очаг