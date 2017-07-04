Шелковый платок снова в моде: 4 способа правильно его завязывать
Шелковые платки красивы, а сейчас еще и актуальны. Но правильно завязывать их умеют не все. Изучите четыре способа, которые мгновенно превратят вас в современную Одри Хепберн.
Французский твист
Ах, эти парижанки и их классический, вечный стиль... Воссоздайте этот игривый образ "Париж встречает провинциалку" с помощью простого двойного узла. Такой способ завязывания шарфа прекрасно сочетается с любой одеждой, от платья до строгого пиджака.
фото: скриншот с сайта www.today.com/style
сложите шарф в треугольник
завяжите его вокруг шеи треугольником вперед
кончики шарфа перекрестите сзади и вытащите вперед
завяжите двойным узлом
Шейный платочек
Очаровательный и современный образ. Такой шарф может как смягчить, так и придать строгости вашему образу - в зависимости от того, с какой одеждой вы его сочетаете.
фото: скриншот с сайта www.today.com/style
сложите шарф в треугольник и сверните его
оберните вокруг шеи, скрестите концы сзади и вытяните их перед собой
завяжите узел под подбородком
сдвиньте шарф влево или вправо, оставив длинные концы свободно свисать
Плетеная спираль
Этот способ превратит ваш шарф в объемное ожерелье. Готовый аксессуар для молодежи, который поднимает на новый уровень стандартную майку с джинсами.
фото: скриншот с сайта www.today.com/style
сложите шарф в треугольник
...еще раз в треугольник
сверните треугольник в трубочку
оберните шарф вокруг шеи и вытяните концы вперед
завяжите узел
перекрестите два конца шарфа, создавая как можно больший объем
завяжите двойной узел, один конец оберните вокруг шеи
сдвиньте шарф в сторону
Перекрестный штрих
Повседневный стиль по мотивам оригами, с длинными тонкими полосками ткани.
фото: скриншот с сайта www.today.com/style
сложите шарф в треугольник и сверните его
оберните им шею сзади, чтобы оба конца свободно свисали впереди
перекрестите концы шарфа и одним из них оберните шею
в созданную петлю поместите другой конец шарфа
потяните, чтобы затянуть
Источник: Домашний Очаг