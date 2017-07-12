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Бархатная обувь – уже давно давно не новое явление, но именно этим летом она на пике популярности. Модные бренды экспериментируют с формами и дизайном бархатной обуви, а потому выбрать уж точно будет из чего.

Этим летом можно смело отдавать предпочтение бархатным туфлям, босоножкам на каблуке, модным мюлям и даже шлепанцам.

В цветах можно также не ограничиваться: классический черный, темно-синий, бежевый, но абсолютным фаворитом стал розовый цвет в разных оттенках: персиковый, пастельно-розовый, жемчужный и насыщенный розовый.

Публикация от MagicLinks (@magiclinks) Июл 11 2017 в 5:01 PDT

Выбирайте для себя самую красивую пару – такая обувь точно не останется без внимания окружающих. Женственные, элегантные и стильные бархатные туфли отлично дополнят классическое платье или юбку-миди, а босоножки из бархата летом вообще будут нарасхват – их можно надеть под джинсы, шорты, юбки и комбинезоны.

Если вы любите обувь на плоском ходу, то и здесь есть из чего выбрать: бархатные шлепанцы, балетки без задника и даже слипперы.

Публикация от fifi&mugre OFFICIAL (@fifiandmugre) Июл 11 2017 в 7:49 PDT

Бархатная обувь любому образу придаст оригинальности и сделает его более утонченным и нежным. Отдавайте предпочтение минималистичным моделям без лишних декоративных элементов – бархат и так довольно самодостаточен.

Публикация от Personal Online Buyer (@luxuryfashionbuyer9) Июл 11 2017 в 12:17 PDT

Публикация от Emilie Botteri (@emiliebotteri) Июл 11 2017 в 3:30 PDT

Публикация от Young G (@younggfutur) Июл 10 2017 в 12:00 PDT

Публикация от Ana Micheleto (@cremello_) Июл 6 2017 в 1:06 PDT

Источник: Beauty.ua