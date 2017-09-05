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Как одеваться осенью: 30 образов из Instagram, которые легко повторить (1)

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Woman | 5 сентября 2017 года, 11:02

Чтобы не хандрить осенью - переберите свой гардероб. Возможно, вы и сами с усами, способны придумать оригинальный и стильный лук. А если не хватает фантазии и знаний - наше вам с кисточкой. В смысле, давайте подглядывать за теми, кто знает толк в красоте и моде.

Не забываем про аксессуары. Яркий платок всегда могут сделать образ интересным.

Если в прошлого сезона остались кюлоты - самое время начать их активно юзать!

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Шляпки, шапочки и береты - наше все

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Объемные вещи не теряют своей актуальности. Надеемся, не потеряют ее еще долго.

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И в дождь тоже можно быть стильной. Недолго. Но можно!

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И классику, конечно, никто не отменял

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Как и спортивный стиль

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Комментарии 1
Целлюлитный король2 часа назад
Брови тоже всем одевать?
Не замёрзнут телочки в таких прикидонах?
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