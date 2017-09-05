Как одеваться осенью: 30 образов из Instagram, которые легко повторить (1)
Woman | 5 сентября 2017 года, 11:02
Чтобы не хандрить осенью - переберите свой гардероб. Возможно, вы и сами с усами, способны придумать оригинальный и стильный лук. А если не хватает фантазии и знаний - наше вам с кисточкой. В смысле, давайте подглядывать за теми, кто знает толк в красоте и моде.
Не забываем про аксессуары. Яркий платок всегда могут сделать образ интересным.
Если в прошлого сезона остались кюлоты - самое время начать их активно юзать!
Шляпки, шапочки и береты - наше все
Объемные вещи не теряют своей актуальности. Надеемся, не потеряют ее еще долго.
И в дождь тоже можно быть стильной. Недолго. Но можно!
И классику, конечно, никто не отменял
Как и спортивный стиль
Не замёрзнут телочки в таких прикидонах?