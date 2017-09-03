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Осень к нам идет: как стильно одеваться в дождь

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Woman | 3 сентября 2017 года, 06:24

Уже скоро тебе пригодится и пальто с леопардовым принтом, который как раз вернулся в моду аккурат к новому осеннему сезону, и ультралегкие яркие зонты, и стильные дождевики. Рассказываем и показываем, как одеваться в дождь и выглядеть модно и красиво.

Осенью 2017 и в дождь, и в сухую погоду носи длинные плащи, тренчкоты и классические демисезонные пальто. Особенный шик – объемные пальто в стиле милитари с пелериной сзади, эполетами и металлическими пуговицами, напоминающие одновременно верхнюю форму офицеров времен Российской империи и мужские плащи эпохи романтизма.

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Из современной романтики – дождевики, куртки бомберы (читай, с чем носить бомбер), куртки карго, модные джинсовки, огромные плащи в духе Vetemonts с длинными рукавами и надписями на кириллице, под которые можно надевать олимпийки с высоким горлом на молнии, растянутые свитеры и фанатские футболки из 90-х.

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Из аксессуаров – шапки-бини, широкополые шляпы (только не с волнистыми мягкими краями, а с прямыми, фиксированными – такие шляпы больше похожи на мужские), береты, капюшоны, кепки, яркие или прозрачные зонты, разноцветные резиновые сапоги, кожаные ботильоны на устойчивом каблуке или массивные ботинки на толстой рифленой подошве.

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И, да – цвет хаки выручит в любую погоду. Он пришел на смену привычному черному, серому и темно-синему, вытеснил даже классический бежевый тренч, так что в новом осеннем сезоне 2017 расцветка хаки и различные оттенки оливкового от теплого до серовато-холодного – главные цвета верхней одежды.

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Источник: hochu.ua, фото: vogue.com, emitaz.com

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