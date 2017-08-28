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Марка Philipp Plein, основанная немецким дизайнером Филиппом Плейном, отметила начало двухлетнего сотрудничества с боксером Флойдом Мэйуэзером. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию Ленты.ру в понедельник, 28 августа.

В продажу поступила коллекция футболок, посвященная его 50-й победе на ринге. В будущем марка представит еще несколько коллекций одежды, разработанных вместе с боксером.

Поединок между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором состоялся 26 августа. Американец одержал победу техническим нокаутом. После боя Мэйуэзер объявил о завершении карьеры.

На ринг боксер вышел в фирменном халате и шортах, сшитых на заказ. Philipp Plein — бренд, основанный немецким дизайнером Филиппом Плейном в 2008 году. Под этой маркой продается мужская, женская и детская одежда, а также аксессуары.

Фото: пресс-служба Philipp Plein