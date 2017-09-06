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Владелица австралийского бренда одежды Twenty3AU Шерлин Тан (Sherlyn Tan) прославилась благодаря «естественным» промо-фотографиям к собственным коллекциям. На это обратило внимание издание The Daily Mail.

Девушка не использует фильтры для фото и предстает перед клиентами в самых натуральных позах.

«Люди подмечают, что у меня толстые подмышки и бедра, и они якобы портят впечатление от одежды», — рассказала Тан.

«Люди подмечают, что у меня толстые подмышки и бедра, и они якобы портят впечатление от одежды», — рассказала Тан.

Модельер призналась, что в начале карьеры в качестве владельца собственной марки она чувствовала давление со стороны общественности и пыталась выглядеть определенным образом: постоянно худела и выкладывала в Instagram только удачные снимки. Все это, по ее словам, сказывалось на ее психическом здоровье.

Тан отметила, что как только начала публиковать настоящие снимки, в которых демонстрирует одежду в самых неприглядных позах, у нее появились тысячи поклонников.

По словам Тан, на данный момент бренд Twenty3AU насчитывает около 50 тысяч клиентов в 20 странах мира и имеет годовую прибыль в размере пяти миллионов долларов.