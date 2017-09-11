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В одном из самых модных городов в мире сейчас проходит Неделя моды, которую посетили многие стильные звезды. Давайте посмотрим на некоторых из них!

Эшли Грэм

Плюс-сайз модель не скрывает своих форм за просторными модными балахонами, а наоборот всячески их подчеркивает с помочью обтягивающих платьев, вроде этого латексного, и пикантными вырезами в районе декольте.

Хлое Севиньи

Актриса, более известная, как икона стиля демонстрирует все модные тренды сразу: мужской костюм, белую рубашку, жакет с объемными плечами и укороченные брюки с воланами.

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Джессика Альба

Актриса не пропускает ни одного модного мероприятия и даже беременность тому не помеха. Наоборот звезда всячески подчеркивала интересное положение характерными жестами. В качестве наряда модница выбрала современную классику – платье в пол и косуху.

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Карли Клосс

Модель неизменно остается верна своему элегантному стилю. Укороченный топ и длинная юбка с пайетками смотрятся невероятно стильно благодаря идеально скроенному блейзеру – такой должен быть в гардеробе каждой девушки!

Кейт Босуорт

Частая гостья модных показов актриса Кейт Босуорд выбрала платье необычного дизайна с ассиметричными вырезами в районе плеч. Ультрамодного звучания ее образу добавила трендовая шотландская клетка, украсившая даже туфли.

Лейтон Мистер

Актриса сделала выбор в пользу роскошного белого костюма, состоящего из туники и струящихся брюк палаццо из прозрачной ткани. Нежный наряд дополнили клатч жесткой формы и красные серьги.

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Оливия Палермо

Модная икона как всегда на высоте: Оливия Палермо выбрала платье самого модного цвета осени с юбкой плиссе, которое дополнила эффектными босоножкам и крупными браслетами.

Селена Гомес

Певица выбрала традиционный для себя наряд – красивое платье в пол с прозрачной юбкой и модным цветочным принтом. Перед красотой девушки не устоял даже известный актер и музыкант Джаред Лето.

Источник: Единственная