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Омбре, шатуш и балаяж – основные техники окрашивания последнего года. Но осень 2017 вносит свои коррективы. Отныне, забудьте о брондировании и обратите внимание на новые тренды.

Клубничный блонд

Нежно-розовый оттенок больше подойдет девушкам со светлой кожей. Смуглым лучше попробовать сделать окрашивание более теплым, с золотистым отливом. Оба оттенка смотрятся красиво и довольно эффектно. Прекрасная альтернатива надоевшему блонду.

Платина

Осенью 2017 серебристо-пепельный оттенок полностью отвечает всем ключевым тенденциям. Правда есть одно «но». Платина подходит далеко не каждому цветотипу. Дело в том, что этот оттенок как никакой другой акцентирует малейшие изъяны кожи, а также едва заметную асимметрию и нестандартные черты лица. Поэтому предварительно обязательно посоветуйтесь с колористом.

Карамель

Комбинация из бежевого и золотого оттенков всегда становится популярной с приходом осени. Но в этом сезоне колористы советуют обратить внимание на оттенок эспрессо с карамелью или молочным шоколадом.

Красное золото

С этим цветом начали экспериментировать еще в прошлом году. Однако, не многие решались окрасить волосы в столь яркий красный. В качестве альтернативы этой осенью стилисты предлагают попробовать поэкспериментировать с коричневой гаммой, добавив к основному тону красивые бежевые акценты.

Корица

На смену пшеничного цвета волос в моду возвращается золотистый мед и красный отлив.

фото: Instagram/ross_caia_hairdressing

фото: Instagram/ross_caia_hairdressing

Источник: ELLE