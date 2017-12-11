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Зима, как всегда, наступила внезапно. И это еще снег не выпал! Вот где случится настоящий апокалипсис. Чтобы встретить сезон во всеоружии, изучаем сезонные тренды вместе со стилистом, визажистом и просто красавицей Юлией Золбергой.

Утепляемся

Меха далеко не редкость в наших широтах, но правильные меха этой зимой обязаны быть фактурными и совсем не помпезными. Дубленки из овчины, каракулевые шубы, а еще лучше, шубы из искусственного меха - вот лучший выбор для тех, кто хочет быть в тренде.

Цветовой выбор за вами, но основное правило «anything but boring» (только не скучный). Кроме того, меховые элементы приветствуются в таких предметах гардероба, которые раньше сложно было представить в этом ключе: клатчи, повседневные сумки, шлепанцы и даже кепки.

Вельвет

Зимой тяжелый плотный вельвет лидер среди тканей. Возвращение вельвета было вполне прогнозируемым после триумфа бархата. Носить нужно, одевшись в него с ног до головы или комбинируя с противоположной по фактуре тканью. Например, с гладкой и даже лаковой кожей или с шелком. А бархат, к слову, не вышел из моды, а укрепился в сегменте вечерней одежды.

Цветы

В этом году цветочный мотив оказался долгоиграющим трендом и перешёл из лета в зиму. Принт может быть любых размеров и фактур как элемент орнамента, народного мотива или трансформироваться в «бабушкины» мелкие цветочки. Актуальны цветы вышитые гладью или пайетками. Для зимних нарядов выбирайте предметы гардероба с цветами на темном фоне.

Геометрический принт

Если цветы успели надоесть и хочется чего-то эдакого - геометрия нам в помощь! Элементы абстрактного искусства, линии, квадраты, треугольники, пересечение и наслоение всего перечисленного моментально сделает вас самой модной. Да, и не забываем об "это же клетчатый!" - обычной клеточке. Излишне говорить, что геометрия должна иметь цвет и не выглядеть одиноко. Так что, снова и снова, одеваемся с ног до головы и добавляем аксессуары замысловатой формы.

Прозрачность

Мода на прозрачные ткани никуда не ушла. Наоборот, укрепила позиции. Прозрачные топы, платья и юбки дизайнеры предлагают носить с бельем простого фасона или телесного цвета. Но если раздеваться не хочется, то надеваем прозрачное платье поверх «обычной» одежды.

Красный

Красного должно быть много. Очень много! Это должен быть «total red». Привыкаем к тому, что платье и обувь огненного цвета уместны теперь в любой ситуации. На мой взгляд, самый нужный тренд для наших серых широт.

Назад в 80-е.

Восьмидесятые с нами и этой зимой. А это значит, высокая посадка брюк и юбок, блестки и ткани с металлическим сиянием, широкие плечи и подчеркнутая линия талии. Берем на заметку: тренд особенно уместен при выборе платья для новогодней ночи - количество блеска не ограничено!