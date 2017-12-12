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Итальянский Дом моды Gucci установил новую цену на эксклюзивный аксессуар. Эти наручники были созданы Томом Фордом в 1998 году, после того, как Патриция Реджиани убила своего мужа Маурицио Гуччи, внука основателя бренда Gucci Гуччио Гуччи, и была приговорена к тюремному заключению.

В день приговора аксессуар был выставлен на витрине флагманского бутика Gucci во Флоренции. Местные СМИ назвали этот шаг “черным юмором”.

Наручники были изготовлены из серебра и их вес составляет 277 грамм.

В 2009 году они были проданы на аукционе Christie’s за 1913 долларов. А вот в 2017 году новому владельцу наручники обойдутся в 65 тысяч долларов. Приобрести аксессуар можно на сайте Grailed.

Источник: LeMonade

фото: grailed