Woman |

Акцент на ягодицах, ставший трендом некоторое время назад, не сдает позиций, — более того, дизайнеры предложили перестать стесняться совсем.

Британские разработчики моделей джинсов выпустили новинку, в которой сзади полностью видны ягодицы.

На днях специализирующиеся на моде издания рассказали о джинсах, которые предложил модницам в 2018 году бренд Asos, хорошо известный любителям стильных повседневных вещей. В отличие от джинсов с разнообразными разрезами, которые были актуальны в прошлом году, эта модель сконструирована так, что никаких разрезов как бы и нет, — но все же надеть ее смогут только самые смелые и отчаянные.

У новинки штанины полностью отделены от верхней части и держатся только на цепочках. Верх джинсов настолько короткий, что в нем спереди видна зона бикини, а сзади — практически полностью обнаженные ягодицы. По мнению дизайнеров, чтобы выглядеть в такой одежде прилично, нужно надевать плотное черное нижнее белье, закрывающее большую часть тела.

Стоит ли говорить, что «экстремальные» джинсы спровоцировали горячие споры по поводу необходимости и уместности подобной одежды.

Забавно, но также на днях в британских СМИ прошла заметка о том, что в Лондоне была задержана полицейскими молодая женщина, на которую обратили внимание прохожие, решившие, что она идет по улице в куртке и без трусов.

При задержании выяснилось, что на британке были надеты короткие шорты, из-за которых действительно возникал эффект, будто под верхней одеждой у женщины ничего нет.