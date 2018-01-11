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Меган Маркл и без социальных сетей остается одной из самых обсуждаемых знаменитостей в мире. Сегодня, например, в сети бурно обсуждают образ 36-летней невесты принца Гарри с последнего выхода в свет — в Брикстоне. Модные критики считают, что своим удобным аутфитом Маркл задала тренд на период зима-весна 2018 года.

Особенно модницам приглянулось пальто длины миди из верблюжьей шерсти бренда Smythe за 795 долларов. Пальто, кстати, не из последней коллекции, как можно было бы подумать. Бренд запустил его в продажу еще в декабре 2016 года.

Меган продемонстрировала непоколебимую приверженность своему вневременному стилю. Мы так гордимся и польщены тем, что она надела наше пальто в своем новом доме, в Лондоне,

— рассказали дизайнеры марки одежды Smythe, быстро подняв цену (до 995 долларов) на пальто из-за невероятного ажиотажа вокруг него.

СМИ узнали, сколько стоят и другие детали образа Меган Маркл:

свитер Marks & Spencer Wool Blend Round Neck Bell Sleeve — 60 долларов;

брюки Burberry Wyhill Grain de Poudre Flared Pants — 650 долларов;

шарф Jigsaw Sara Sewn On Fringe Scarf — 93 доллара;

серьги Birks Les Plaisirs Earrings — 375 долларов;

туфли Sarah Flint Tortoiseshell Heel Pumps — 650 долларов;

кольца Diamond Bar Square Ring — 550 долларов;

пояс Babaton Amos Black Dress Belt — 38 долларов.

Кажется, Меган учится носить бюджетные вещи, как это регулярно делает другая представительница королевской семьи — Кейт Миддлтон. Общая сумма этого образа актрисы составляет около 3200 долларов, что для кинозвезды, какой раньше, бесспорно, являлась актриса, совсем немного.

Источник: spletnik