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В первые дни нового 2018 года интернет-магазин ASOS снова удивил своих покупателей необычным товаром: джинсами без верхней передней и задней частей, прикрывающих соответственно пах и ягодицы.

Джинсы бренда the Ragged Priest на сайте называются чапсами, по аналогии с ковбойскими штанами, которые на Диком Западе надевали поверх джинсов, чтобы не запачкать их во время езды.

Но, как видите, the Ragged Priest вывел чапсы на новый уровень. Теперь они совсем не прикрывают то, что ниже талии, а держатся за счёт того, что спереди обе части соединены цепями.

Стоимость джинсов — 75 британских фунтов. Наверное, одно из немногих мест, где эти штаны получили хоть какое-то одобрение, — эфир британского шоу Loose Women. Известная в Британии танцовщица 57-летняя Ширли Баллас пришла в гости к ведущим и продемонстрировала новое веяние моды на себе под аплодисменты зрительного зала.

Покрутившись в обновке, танцовщица сказала, что на съёмки телевизионных программ в таких джинсах она всё же больше приходить не будет, но они очень удобные. Правда, вряд ли подойдут для прогулки по улицам, если вы не любите привлекать к себе много внимания.

В этом убедилась уже другая британка — 23-летняя модель Анабель. Девушка вышла в джинсах от the Ragged Priest на улицы в качестве эксперимента, устроенного британской газетой the Sun.

Как говорит Анабель, она чувствовала себя в таких джинсах очень свободно, но люди смотрели на неё с выражением шока в глазах, о чём красноречиво говорит следующий снимок.

Поймать такси девушке удалось гораздо быстрее обычного, а пока она стояла на автобусной остановке, какой-то мужчина пытался сфотографировать её, прячась за кустами.

Возможно, такие джинсы не лучшая одежда для похода в магазин, но для вечеринки летом — самое то.

Источник: medialeaks