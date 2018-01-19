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Амина Хан: @amenaofficial / Telegram

Британская бьюти-блогерша Амина Хан (Amena Khan) стала первой женщиной в хиджабе, которую пригласили рекламировать линию косметики для волос. Об этом сообщает Fashionista.

У Хан более 320 тысяч подписчиков на YouTube и 570 тысяч — в Instagram. Она запустила собственный косметический бренд Ardere Cosmetics. В скором времени девушка будет лицом линии по уходу за волосами L'Oréal Paris в Великобритании.

A post shared by Amena (@amenaofficial) on Jan 13, 2018 at 3:21pm PST

В ее задачи будет входить реклама серии продуктов The Pink One для блеска волос. «Мои волосы являются для меня воплощением женственности. Мне нравится ухаживать за ними, я люблю, когда они хорошо пахнут. Несмотря на то, что моя голова покрыта платком, я все равно чувствую себя ужасно, когда корни волос жирные», — поделилась она, добавив, что благодарна компании L'Oréal Paris за предоставленную возможность.

A post shared by Amena (@amenaofficial) on Jan 12, 2018 at 12:50pm PST

Источник: Lenta.ru