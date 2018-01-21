Woman |

Да, все-то у нас местечковое, да, несерьезное. Что поделать. А поделать можно многое. Например, организовать вечеринку полного антигламура и приурочить все это дело к открытию винтажного магазина брендовой одежды Volga.

ГАЛЕРЕЮ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ -- ЗДЕСЬ!

Автор и затейник - блогер и стилист Сергей Хатанзейский. Он сам уже давно сплошной винтаж. Его стиль аля 90-е заметили, приметили и оценили давно. Эдакий свой парень с района. Гостей он решил одеть по образу и подобию, накормить маминым мясным салатом прямо из тазика и угостить селедкой под шубой. Шампанское - из граненых стаканов. Все как полагается, все как тогда.

Через минуту у пресс-волла выстроилась батарея из блогеров, стилистов и журналистов в спортивных костюмах, леопардовых полушубках, потертых кроссовках, дискотечных пиджаках и прочих варёнках.

Это, конечно, не масштаб Riga Fashion Week, но определенно весело и что-то новенькое. И если "течёт река Волга" и течёт она долго, то пусть и магазин себе радует нас на здоровье.

Фото: Ася Белова