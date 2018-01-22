Woman |

В очередной "Модной битве" принимали участие латвийцы, выбравшие наряд в стиле "Men in Black". 14% читателей ответили, что не являются фанатами подобного "look"-a, а 8% проголосовавших считают, что оба участника выглядят отлично!

Почетное второе место с 20% голосов занял стилист Ярослав Барышников!

А победительницей с 58% голосов стала директор event-агентства Илона Кожеченкова!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Благодарим всех голосовавших за активность. Новая модная битва - уже началась!