Определился победитель очередной "Модной битвы"
Woman | 22 января 2018 года, 11:14
В очередной "Модной битве" принимали участие латвийцы, выбравшие наряд в стиле "Men in Black". 14% читателей ответили, что не являются фанатами подобного "look"-a, а 8% проголосовавших считают, что оба участника выглядят отлично!
Почетное второе место с 20% голосов занял стилист Ярослав Барышников!
А победительницей с 58% голосов стала директор event-агентства Илона Кожеченкова!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Благодарим всех голосовавших за активность. Новая модная битва - уже началась!