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Еще в конце прошлого года институт цвета Pantone назвал цвет 2018: им стал ультрафиолет. Весьма неожиданно, правда? Такой сложный и многогранный оттенок фиолетового определенно заслуживает внимания. Портал Passion.ru решил разобрать несколько модных образов, за основу которых взяты вещи самого популярного цвета года. Смотрите и запоминайте!

Текст: Диана Гербер

Неочевидные вкрапления

Кроме того что фиолетовый — цвет, определенно, модный и яркий, он очень не универсальный и сложный в носке. Он может не в выгодном свете подать цвет лица, будьте аккуратны, и лучше добавьте на щеки румян, чтобы не казаться бледной. А впрочем, можно просто надеть платье с принтом, часть которого окрашена в ультрафиолетовый!

Комбинируйте его с классическими черными аксессуарами и объемным пальто. В качестве акцента можно использовать броские серьги или сумку контрастного цвета.

1 - Платье Zara; 2 - Кепка-газетчика Stradivarius; 3 - Сумка Pull&Bear; 4 - Пальто 12storeez; 5 - Ботильоны Monki

Основной акцент

Если же вам вдруг захотелось возглавить батальоны модниц, скорее бегите за пушистой фиолетовой шубой. Носить такую стоит исключительно с брюками из кожи или с трениками с лампасами. Никаких джинсов! В комплект подбираем идеальные ботильоны на пару оттенков светлее и шапку бинни.

Конечно, такой аутфит может позволить себе далеко не каждая. Однако если у вас хватит смелости повторить — запомните, что шубы не любят ничего объемного, поэтому шерстяные шарфы и популярные шапки-косички оставляем на потом. Лучше дополните образ массивными серьгами и соберите волосы в низкий хвост.

1 - Ботинки Эконика; 2 - Рубашка Pinko; 3 - Серьги Mango; 4 - Треники Bershka; 5 - Шуба Numerootto

Внимание на детали

Для тех, кто считает, что фиолетовый — не его цвет, мы подготовили этот песочный аутфит, предварительно снабдив его парочкой экстрамодных деталей. Атласная сумка-мешок и длинные серьги с камнями нужного цвета станут прекрасными помощниками в соблюдении модных тенденций. Кстати, комбинировать эти детали можно с чем угодно, но лучше, если яркие акценты останутся единственными пятнами в образе, поэтому основной фон аутфита лучше выбирать приглушенных, теплых оттенков.

1 - Платье Zara; 2 - Серьги с корундами сапфировыми Sokolov; 3 - Сумка Mango; 4 - Пальто Massimo Dutti; 5 - Сапоги Geox

Источник: passion.ru

Фото: Shutterstock/vostock, архивы пресс-служб