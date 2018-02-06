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В очередной "Модной битве" принимали участие латвийские модники, выбравшие наряды в красно-черном варианте. 6% читателей ответили, что не любят красный цвет в одежде, а 13% проголосовавших затруднялись определить победителя.

Почетное второе место с 31% голосов заняла издатель журнала Titanium Марина Дианова!

А победителем с 50% голосов стал редактор Riga This Week Родион Шеховцов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Благодарим всех голосовавших за активность. Новая модная битва - уже совсем скоро!