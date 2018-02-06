Определился победитель очередной "Модной битвы"
Woman | 6 февраля 2018 года, 08:58
В очередной "Модной битве" принимали участие латвийские модники, выбравшие наряды в красно-черном варианте. 6% читателей ответили, что не любят красный цвет в одежде, а 13% проголосовавших затруднялись определить победителя.
Почетное второе место с 31% голосов заняла издатель журнала Titanium Марина Дианова!
А победителем с 50% голосов стал редактор Riga This Week Родион Шеховцов!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Благодарим всех голосовавших за активность. Новая модная битва - уже совсем скоро!