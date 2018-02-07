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Кристи Бринкли

Современные звезды не робеют перед возрастом: после 60 лет они продолжают заниматься карьерой и вести публичную жизнь, смело позируя на красных дорожках вместе с молодыми конкурентками. И выглядят эти женщины просто блестяще — их возраст выдадут разве что мелкие морщинки, но никак не вещи, в которые они одеты.

Публикация от Donatella Versace (@donatella_versace) Янв 30, 2018 в 6:04 PST

Для героинь данного материала не существует строгих правил, навязываемых извне: мол, длина юбки должна увеличиваться пропорционально возрасту, а волосы, наоборот, становиться короче.

Вместо того чтобы слушать чужие советы, знаменитости носят дерзкие мини, демонстрируют грудь в нарядах с глубокими декольте, не гнушаются «подростковых» рваных джинсов и прекрасно знают, с чем лучше всего сочетаются сексуальные красные лодочки.

Публикация от Donatella Versace (@donatella_versace) Янв 24, 2018 в 5:46 PST

Так, 64-летняя Кристи Бринкли до сих пор не изменяет своей страсти к игривым коротким платьям и суперобтягивающим комбинезонам. Она предпочитает кукольные наряды, но их нельзя назвать вульгарными — мама троих детей делает ставку на женственность, а не провокацию.

Кристи Бринкли

68-летняя Алла Пугачева придерживается той же стратегии. Благодаря стараниям стилиста Алишера певица сменила безразмерные балахоны на короткие шорты, кожаные легинсы и платья-рубашки и завоевала признание модной общественности.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Алла Пугачева

62-летняя Донателла Версаче считает самой красивой обувью изящные лодочки на высоких каблуках, а 72-летняя Хелен Миррен может смело выйти в свет в прозрачной юбке.

Хелен Миррен

С таких женщин нужно брать пример. Ведь возраст красоте и молодости - не помеха.

Джейн Фонда, 80 лет

Источник: WOMAN.ru