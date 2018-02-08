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фото: Christian Louboutin

Генеральный адвокат Европейского суда юстиции в Люксембурге Масьеж Спунар считает, что французский дизайнер обуви Кристиан Лубутен не имеет эксклюзивного права на ярко-красную подошву, которую он сделал отличительным признаком своей продукции. Мнение Спунара опубликовано на сайте суда.

Лубутен в 2012 году подал иск в Гаагский окружной суд против обувной марки Van Haren, использовавшей красные подошвы. Суд принял сторону дизайнера, временно запретив компании продавать такую обувь. В 2014-м Van Haren подала жалобу в апелляционную инстанцию, которая обратилась за консультацией в Европейский суд юстиции, уточняет Footwear News.

Спунар объяснил, что цвет подошвы не может считаться зарегистрированной маркой и не подлежит защите в рамках права на интеллектуальную собственность. В суде юстиции отметили, что мнение Спунара не равно мнению самой инстанции, суд приступил к рассмотрению этого случая и вынесет решение позднее.

Источник: lenta.ru