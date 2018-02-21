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32-летняя Ирина Шейк, которая почти год назад стала мамой, успешно совмещает карьеру и семью. Хотя супермодель проводит много времени с дочерью и бойфрендом, актером Брэдли Купером, она успевает активно работать.

В Instagram Ирина анонсировала возобновление сотрудничества со спортивным брендом Nike. Шейк поделилась двумя снимками, на которых отметила бывшего креативного директора модного дома Givenchy Рикардо Тиши. Несколько лет назад он подписал контракт с популярным спортивным брендом и создает для них коллекции обуви и одежды.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Фев 19, 2018 в 1:53 PST

Судя по всему, Ирина, которая позирует в черном боди и ковбойских сапогах на фоне потрясающих видов, снялась для рекламной кампании коллекции Victorious Minotaurs. В эту коллекцию, посвященную баскетболу, Рикардо включил бомберы, юбки, кепки, культовую модель кроссовок Nike Air Force 1 и другие предметы гардероба.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Фев 19, 2018 в 1:56 PST

Источник: COSMOPOLITAN