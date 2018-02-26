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фото: pietro boselli 2016 simons underwear photo shoot

В рамках Недели моды в Милане прошел показ коллекции осень-зима 2018/19 Salvatore Ferragamo. На показе было замечено немало звезд, включая и начинающего манекенщика, 28-летнего Пьетро Боссели, известного как «самый сексуальный учитель математики».

A post shared by Pietro Boselli (@pietroboselli) on Feb 25, 2018 at 12:35pm PST

Пьетро — кандидат технических наук и преподаватель Университетского колледжа Лондона. Правда, теперь его все реже можно увидеть на рабочем месте, он все чаще оставляет науку ради мира моды. На этот раз он не вышел на подиум, а ограничился посещением показа своих земляков.

Кстати, недавно Пьетро был замечен и на ярмарке Fabulous Fair Натальи Водяновой. На своей страничке в Instagram он поделился снимком с колоритного мероприятия в компании его хозяйки. Стоит отметить, что на страницу учителя подписано более 2,5 млн пользователей.

A post shared by Pietro Boselli (@pietroboselli) on Feb 21, 2018 at 10:07am PST

Источник: COSMOPOLITAN