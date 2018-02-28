Определилась победительница очередной "Модной битвы"
Woman | 28 февраля 2018 года, 22:18
В очередной "Модной битве" участвовали дамы, выбравшие элементы гардероба цвета пудры. 24% читательниц посчитали подобный стиль "скучноватым", а 8% не смогли выявить победительницу.
Почетное второе место с 29% голосов занимает стилист Анна Багдасарян. А первая позиция нашего модного рейтинга достается телеведущей Елене Грицук, которая набрала 39% голосов читательниц журнала Woman.
Поздравляем победительницу и предлагаем вам поддержать своими голосами участниц новой "Модной битвы", которая уже стартовала!